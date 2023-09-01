Erdoğan kilosu 600 TL olan Kalkan balığını herkese tavsiye etti

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılışına katıldı. Denize balık atan Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'Siz en çok hangi balığı seversiniz?' sorusuna 'Kalkan balığını severim' cevabını verdi.

KİLOSU 600 TL

Erdoğan’ın en sevdiği balık olan Kalkan balığının kilogramı balıkçı tezgahlarında 600 liradan satılıyor.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM

Türkiye Su Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, 3 tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye Avrupa'nın 8'inci büyük deniz ürünleri üreticisi konumunda. Ancak Türk insanı yeterince balık tüketmiyor. Türkiye'de kişi başına yılda ortalama 6-7 kilo balık tüketilirken bu oran Avrupa'da 25-26 kilo arasında.

ABD ve AB ülkelerinde kişi başına yıllık tüketimin 25 kilograma, Japonya’da ise 80 kilograma kadar çıktığını belirten Sagun, "155 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz, Avrupalının tükettiği 3 balıktan birini biz satıyoruz ancak halkımız yeterince balık tüketemiyor. Ne yazık ki üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 6-7 kilogram seviyesinde." ifadelerini kullanarak Türk halkının deniz ürünlerini yeterince tüketmediğine dikkat çekiyor.