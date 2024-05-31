Erdoğan Kosova Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Kaynak: AA
Erdoğan Kosova Başbakanı Kurti'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'nın Başbakanı Albin Kurti ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 1 saat 50 dakika süren bu görüşme, basına kapalı olarak yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye-Kosova ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve diğer bölgesel ile küresel meselelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacminin 750 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarılması hedefinin altını çizdi ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği potansiyelinin mevcut olduğunu vurguladı.

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Türkiye'nin Kosova'ya her alanda destek vermeye devam edeceğini, özellikle terörle mücadele konusunda Kosova'dan beklenen adımlar olduğunu, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilimin azalmasından duyulan memnuniyeti ancak somut ilerlemenin önemini dile getirdi.

Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin son bulması için uluslararası baskının artırılması, iki devletli çözümün desteklenmesi ve Filistin'e aktif destek verilmesinin gerekliliğini ifade etti" denildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

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KURTİ'NİN ANITKABİR ZİYARETİ

Başbakan Kurti, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Kurti, ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ne imza attı. Kurti deftere, "Mustafa Kemal Atatürk, dünya ve tarih sahnesindeki en büyük liderlerden biridir. Zor zamanlarda halkını savunmuş ve Cumhuriyet'i kurmuştur. Geçmişe saygı ve geleceğe umutla bakabilmek adına incelenmesi ve ders çıkarılması gereken bir liderdir" yazdı.

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