3 Mart 2024’te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişilerin emeklilik için gereken prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmeleri durumunda emekli olmalarını sağlamıştı. Bu düzenleme ile birlikte, belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için yaş şartı aranmıyordu. Son iki yılda ise EYT de dahil, emekli olanların sayısı 2 milyon 918 bini geçmişti.

EYT ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sitemde bulunarak, “Geçen sene seçimden önce muhalefetin popülist iteklemesiyle EYT geçti. Geçen sene EYT’nin yıllık maliyeti finansman maliyetiyle birlikte 724 milyar TL oldu” ifadeleriyle yakınmıştı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise EYT düzenlenmesine dair 2024 yılında gerçekleştirdiği bir konuşmada ‘içimize sinmedi’ demişti.

ERDOĞAN: BENİ KANDIRDINIZ

Nefes’te Nuray Babacan’ın köşe yazısına göre; Parti yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda, konu EYT’den açılıyor. Herkes, hep bir ağızdan bu sistemden ve sonuçlarından şikayet edince, birilerinin itiraz ettiğini belirtiyor.

İtiraz eden kişi şu ifadeleri kullanıyor:

“Sorumluluğu kime atıyoruz? Bunu biz yapmadık mı? ‘Bizi zorladılar’ gibi bir savunma yapamayız. EYT düzenlemesinin hata olacağını o dönem söyleyenlerin sözleri dikkate alınmadı. Bununla da kalmadı, Cumhurbaşkanını eksik ve yanlış bilgiler verildi. ‘Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 25 milyar lira’ dendi. 300 milyar lira olduğu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı ‘beni kandırdınız’ diye kızdı. Maliyetin sürekli katlanarak artacağını ve devam edeceğini söyleyenler dikkate alınmadı…”

Bu sözler üzerine salonda sessizlik oluyor.

OĞLU DA ‘KANDIRILDIK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, iktidarın Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ‘kandırıldıklarını’ söylerken, “EYT büyük bir felaketti. Kirli muhalefet anlayışıyla, siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün hale geldi” ifadelerini kullandı.