Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

Kaynak: AA / İHA
Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ikili görüşmelerde bulunuyor. Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 75. yıldönümüne ithafen düzenlenen anma törenine katılım gösterdi.

İttifakın kuruluş yıl dönümünün kutlandığı zirve, bir dizi etkinlikle başladı. Anma töreninin ardından, Erdoğan'ın konaklamakta olduğu otelde Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile önemli bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmede; Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün de hazır bulunduğu ifade edildi.

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