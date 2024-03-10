Erdoğan metro açılışında İBB'yi eleştirdi '5 yıl bitti... İBB kaç metro hattı yaptı?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı' açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Ocak ayının son günlerinde İstanbul Havalimanı’na kadar uzanan metro hattının Gayrettepe-Kağıthane arasındaki bölümünü hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan, “Böylece İstanbul’umuzu hızı saatte 120 kilometreye çıkan, günlük 600 bin yolcu kapasiteli çok önemli bir yatırıma kavuşturduk” ifadelerini kullandı.

İki hafta önce de Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemini devreye aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Neredeyse 1,5 asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu hattı, yeni bir tasarımla tekrar ayağa kaldırdık” ifadelerini kullandı.

"5 YIL BİTTİ... İBB KAÇ METRO HATTI YAPTI?"

“Uğraştıran değil, ulaştıran İstanbul” diyen Erdoğan, “5 yıl bitti, 5 yıl… Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun hiçbir şey yapmadan AKP’nin ve Kadir Topbaş’ın yaptıklarına çöktüklerini iddia eden Erdoğan, “Rahmetli Kadir Bey’in yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Metronun adımı atılıyor, geliyor ona dolgu yapıyor…” ifadelerini kullandı.

“YENİ ULAŞTIRMA PROJELERİNİ TEK TEK HAYATA BİZ GEÇİRİRİZ”

31 Mart gecesi İstanbul’u kazanacaklarını söyleyen Erdoğan, “31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerim bu yalana, talana prim vermeyecek. Yolun açık olsun diyecek. Bu duvarlardaki hani ‘tam ileri’ diyor ya… Şimdi ona ‘tam ileri, yolun açık olsun’ demek lazım. İstanbul bu kararı verdi diyorum. Yeni ulaştırma projelerini tek tek hayata biz geçiririz” ifadelerini kullandı.

"BİZ GİTTİK, 5 YIL EN UFAK BİR ŞEY YOK"

Metrobüsü İstanbul’a kazandıranın AKP olduğunu söyleyen Erdoğan, “Belediye başkanlığımdan başlayan süreçte, Kadir Bey’le devam eden süreç ve biz gittik, geldi 5 yıl en ufak bir şey yok. İşte bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu kardeşlerimizin hayatı kolaylaşacaktır” ifadelerini kullandı.

"31 MART İSTANBUL İÇİN KADER SEÇİMİ"

İstanbul’un neye ihtiyacı varsa oraya yoğunlaştıklarını, İstanbul’un daha fazla kan kaybetmesinin önüne geçtiklerini söyleyen Erdoğan, “Şimdi Avrasya Tüneli gayet güzel bir şekilde işliyor mu? Bunlar ne diyorlardı? Gerek yok. Peki neden kullanıyorsun. Kullanma. Fakat biz isteseler de istemeseler de insanoğluna hizmet için varız. İstanbul’u fetret devrinden kurtarmak için tarihi bir fırsat var. 31 Mart seçimlerinin İstanbul için kader ve karar seçimi olduğun anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.