Erdoğan mikrofonu eline aldı, Cengiz Kurtoğlu ile düet yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ile birlikte Duyanlara Duymayanlara şarkısını söyledi.

Erdoğan mikrofonu eline aldı, Cengiz Kurtoğlu ile düet yaptı

Erdoğan, bu şarkıyı 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından da Kısıklı’daki evinin önünde vatandaşlara seslenirken seslendirmişti.

AKP’nin 22. yıl dönümü programı

AKP’nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, Congresium Ankara’da düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve çok sayıda partili katıldı.

Cengiz Kurtoğlu sahne aldı

Programda sahne alan sanatçı Cengiz Kurtoğlu, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kurtoğlu’nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da sahneye çıkarak ona eşlik etti. Erdoğan ve Kurtoğlu’nun birlikte söyledikleri şarkı büyük alkış aldı.

Erdoğan’ın seçim sonrası şarkısı

Erdoğan, 14 Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçlarının belli olmaya başlamasının ardından ilk olarak Kısıklı’daki evinin önünden vatandaşlara seslenmişti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada da Cengiz Kurtoğlu’nun Duyanlara Duymayanlara şarkısını söylemişti. Erdoğan, bu şarkının sözleriyle AKP’nin seçim başarısını vurgulamıştı.

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