Erdoğan Muhbir ile görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Muhbir ile görüştü
Son dakika… Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyelerinin elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti ve taziyelerini sundu. Ayrıca, Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Reisi ve Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını vurguladı.

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