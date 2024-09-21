Erdoğan Mustafa Varank’ın VIP hac arkadaşının biletini kesti

Kurban Bayramı’nda eski Bakan Mustafa Varank ve iki iş insanı ile birlikte hac ziyaretinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’deki karar ile görevinden alındı.

Kararnamede, Keskin’in yerine yardımcısı Enes Çakmak göreve getirilirken, Hafta içinde devir teslim töreni yapıldı. Görevden alınan Hüseyin Keskin’in Siirtli, yerine atanan Enes Çakmak’ın ise Rizeli olduğu belirtildi.

VİP HAC KRİZİ

Görevden alınan Keskin, haziran ayında ‘VIP hac’ seyahati ile gündeme düşmüştü. AKP Bursa Milletvekili olan Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, onun akrabası iş insanı İslam Cevahir, DHMİ Genel Müdürü ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Keskin ile Simit Sarayı’nın patronu Abdullah Kavukcu birlikte bu ziyareti yapmıştı. 4 kişinin Mekke’ye gidip geldiği özel uçak ise Abdullah Kavukcu’ya özeldi. Erdoğan’ın bu VIP hac ziyaretine kızdırdığı ise kulislerde belirtildi.

CEVAHİR İHALELERDE YER ALDI

Kavukcu’nun Challenger 300 tipi özel jeti devletten aldığı teşvikle satın aldığı öne sürülürken, kamudan milyarlarca liralık ihalelerde yer aldı. Halen THY ile ortaklaşa, İstanbul Arnavutköy’de Kanal İstanbul güzergahında bulunan bir arazide 15 bin konutun yapımı ise dikkat çekti.

BİLETİ KESİLDİ

Bağımsız bir şekilde harekete eden Hüseyin Keskin’in, yıldızı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu barışmamıştı. Son dönemde havaalanlarında yaşanan sorunlarda ters düşse de sorunlara müdahale etmekte geciken Keskin’in bileti Erdoğan ve Uraloğlu’nun ortak kararıyla kesildi.