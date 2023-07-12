Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'nde konuştu: İsveç AB üyeliğimize tam destek verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı için bulunduğu Vilnius’ta basın toplantısı düzenliyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum.

Kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Tüm Litvan makamlarına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Stoltenberg ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum.

TAHIL ANLAŞMASI

Rusya-Ukrayna savaşında 504. günü geride bırakıyoruz. Türkiye olarak savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni başarıyla uyguladık. Savaş gemilerinin geçişine izin vermedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde tahıl anlaşması iki kez uzatıldı. 17 Temmuz'da süre doluyor. Sürenin uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Zelenski sürenin uzamasından yana, Putin'in de önerileri var.

Savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bölgemizde barış umudunu yeniden yeşertmek istiyoruz.

"TERÖRLE AMANSIZ VE AMASIZ MÜCADELE BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. NATO'nun iki temel tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele şart. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımızı terör örgütlerinin saldırılarında kaybettik. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir, artık tüm müttefiklerimizde kararlı bir mücadele bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından Terörizmle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağı duyuruldu.

Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin nasıl geliştirileceği konusunu ele aldık.

NATO - UKRAYNA İLİŞKİLERİ

NATO Ukrayna ilişkilerini bir üst düzeye taşımış olduk. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. İttifak tarihine baktığımızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yı kapıda bekleyenleri görürsünüz.

"İSVEÇ AB ÜYELİĞİMİZE TAM DESTEK VERECEK"

Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli tutumu desteklemiştir. İsveç'in NATO'ya katılımı gündemimizde yer aldı. Ülkemizin beklentilerini İsveç'in taahhütlerini yerine getirmesi konusunu ele aldık. İsveç'in üyelik konusuyla ilgili önümüzdeki süreçlerin nasıl şekilleneceğini ele aldık. İsveç, bizim AB'ye tam üyeliğimize ve gümrük anlaşmasının yenilenmesine destek verecek. İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırılarının ardından İsveç hükümetinin saldırıyı kınayan açıklamalarını not ettik. Bugün BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini nefret suçu olarak nitelendirdi. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir özgürlüğü değil barbarlıktır. İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak mercii TBMM'dir.