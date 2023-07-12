Erdoğan NATO üyeliğini onayladığı İsveç için bakın neler demişti

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliğine destek vermeyi kabul ettiği açıklandı.

Erdoğan, daha önce İsveç’te birçok kez Kuran yakılmasına izin verildiği için ve PKK/YPG’nin finanse edilmesi nedeniyle İsveç’in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini dile getirmişti.

Bu onay açıklamasından 4 gün önce dahi İsveç’e tepki olan Erdoğan’ın o sözleri akıllara geldi.

“TERÖRİSTLERE KUCAK AÇANLARA ONAY VEREMEYİZ”

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, 7 Temmuz 2023 tarihinde "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" dedi.

“KURAN’IN YIKILMASINA MÜSAADE ETTİĞİN İÇİN NATO'YA GİRMENİZE EVET DEMEYİZ”

Erdoğan, 1 Şubat 2023 tarihinde "İsveç boşuna uğraşma, sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumdur" dedi.