Erdoğan NATO yeni Genel Sekreteri Rutte ile telefonda görüştü

Erdoğan’dan Rutte’ye tebrik telefonu

Görüşmede Erdoğan, Rutte’ye yeni görevinde başarılar dilerken, Rutte de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

NATO, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi yeni genel sekreter olarak atadı. NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte'nin görevi 1 Ekim'de Jens Stoltenberg'den devralacağı belirtildi. Rutte, Hollanda'da koalisyon hükümetinin bozulması üzerine 7 Temmuz 2023'te istifa etmiş ve yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini sürdürdükten sonra aktif siyaseti bırakacağını duyurmuştu. Stoltenberg'in görevinin uzatılmayacağının kesinleşmesinin ardından Rutte, NATO Genel Sekreterliği için adaylığını açıklamıştı.

Kısa sürede birçok ülkenin desteğini kazanan Rutte, son olarak 18 Haziran'da Macaristan'ın onayını almıştı. 20 Haziran'da ise diğer aday Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in çekildiğini açıklamasıyla Rutte, tek aday olarak kalmıştı.

BAKANLIKTAN TEBRİK MESAJI

Rutte'nin Genel Sekreterliğe seçilmesinin ardından, Dışişleri Bakanlığı da bir tebrik mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, "Tüm Müttefiklerin muvafakatıyla yeni NATO Genel Sekreteri olarak ilan edilen Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi tebrik ediyoruz. Bu vesileyle, göreve geldiği 2014 yılından bu yana sergilediği başarılı liderlik için Genel Sekreter Stoltenberg’e şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.