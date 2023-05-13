Erdoğan: Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye’de konuştu. Erdoğan yarınki seçimlere ilişkin “Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele Pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mısınız? Sordum katılım ne kadar, dediler 35 bin. Ümraniye'de çöplük patlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksin ya? CHP demek, çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir. Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ümraniye bugün başka güzel. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. “ dedi

“CHP ÇÖP, ÇUKUR DEMEKTİR”

Devamında Erdoğan şunları söyledi:

Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır.

CHP, çöp demektir, çukur demektir, çamur demektir, susuzluk demektir. Bu susuzluktan İstanbul’u kim kurtardı, biz kurtardık.

Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak, inşallah Ümraniye’den yükselen şu sevgi seli yarın akşam sandıktan çıkacak zaferimizin müjdecisidir.

Daha şimdiden sandıkta tezahür edecek milli iradeye gölge düşürmek için 40 takla atanlara karşı sandığın gücünü göstermeye hazır mısınız? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın?

Yarın sandıklar kapanana kadar durmadan çalışmaya var mısın? Benim gençlerin bunlara geleceğini emanet eder mi?

Ne gerekiyorsa yapacağız ve bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz böyle bir oldukça koalisyon masasını da tefeci masasını da ezer geçeriz.

“BAY BAY KEMAL İSTANBUL’DA TURİST MİSİN”

Benim tanıdığım Ümraniye sandıkları patlatır. Bay bay Kemal'in bir referansı var mı? Bir belediye başkanı getirdi. Adamın İstanbul'da durduğu yok. Sen İstanbul'un belediye başkanı mısın, yoksa İstanbul'da turist misin?

Susuzluğu giderdik mi, çöp dağlarını kaldırdık mı? Girdiğimiz 15 seçimi milletimize yaptığımız hizmetler nedeniyle kazandık.

Kendi ülkesine düşmanlık yaparak seçim kazanılır mı? Gözlerini öyle bir hırs büyümüşkü kendi ortaklarının tabanlarını dahi gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan. Bölücü örgütün elebaşlarının kendileri için yaptıkları destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Ülkenin yönetimini bunlar alırlarsa bölücü örgütlere yaptığımız operasyonları durdurmak olacak.

Ülkenin yönetimini bunlar alırlarsa bölücü örgütlere yaptığımız operasyonları durdurmak olacak. Ne diyor bay bay Kemal, Rusya'ya yaptırım uygularız diyor. Bu nasıl anlayıştır? Turist akınında 5 buçuk milyona yakın turist Rusya'dan geliyor. Biden'dan aldığın talimatla mı yapacaksın? Yarın sandıklar Biden'a da cevap verecek. Peskov yalan diyor. Bu nasıl siyaset?"