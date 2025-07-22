Erdoğan: Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (İDEF 2025) açılışında konuştu. Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin, "Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Avrupa'daki Holokost sürecinde bile Gazze'deki korkunç görüntüler ortaya çıkmadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (İDEF 2025) açılışına katıldı. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 27 Temmuz tarihine kadar sürecek olan fuarın açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU HİTLER'İ BİLE GERİDE BIRAKTI"

Erdoğan, İsrail'in saldırılarına dair, "Etrafımız ateş çemberi ile kuşatılmış derken bunu hamasatle ifade etmiyor gerçeği sile getiriyoruz. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. 8 Aralık devrimi ile umutların yeşerdiği Suriye'ye saldırılar bizim sorunumuz. Kızılhaç'ın bile girişine izin verilmemesi korkunç bir durumdur. Netanyahu Hitler'i bile geride bıraktı. Avrupa'daki Holokost sürecinde bile Gazze'deki korkunç görüntüler ortaya çıkmadı” dedi.

"GÜÇLÜNÜN HAKLI OLDUĞU BİR ANLAYIŞ TARZI HIZLA KANIKSANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güç dengelerinin yeniden belirlendiği, küresel ağırlık merkezlerinin yer değiştirdiği, uluslararası rekabetin giderek kızıştığı bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin de takip ettiği üzere, her gün yeni bir krize uyanıyoruz. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor, kimse tahmin edemiyor. 2'nci Cihan Harbi sonrası kurulan kural temelli uluslararası sistemin yerini, "kimin gücü kime yeterse" diyeceğimiz yeni bir düzen alıyor. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir anlayış tarzı hızla kanıksanıyor. Haklının hakkını arayacağı uluslararası mekanizmalar ise kendilerinden beklenen görevi icra edemiyor. Türkiye gerek coğrafi konumu, gerekse tarihi, beşeri ve kültürel bağları itibarıyla bu yeni statükonun etkilerini en çok hisseden ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

"AÇLIKTAN BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞ ÇOCUKLARIN DERDİ, BİZİM DERDİMİZDİR"

Erdoğan, "Gazze'de 22 aydır katmerlenerek devam eden soykırımı, İsrail'in coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya dönük saldırılarını, Rusya ile Ukrayna arasında 3,5 yılı geride bırakan savaşı, Güney Asya'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlar'dan Güney Kafkasya'ya kadar geniş bir bölgede nükseden sıcak gerilimlerin tamamını, bir şekilde bizi ilgilendirmekte, tedbir almamızı, müdahil olmamızı gerektirmektedir. Etrafımız ateş çemberiyle kuşatılmış" derken bunu hamaset olsun diye söylemiyoruz. Aksine her gün yaşadığımız bir gerçeği ifade ediyoruz. Gazze'de, insani yardım malzemesi girişine izin verilmediği için açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi, bizim derdimizdir. 13,5 yıllık zulmün ardından 8 Aralık Devrimi'yle umutların yeniden yeşerdiği Suriye'ye yönelik saldırılar bizim sorunumuzdur. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan sıcak çatışmalar, aynı şekilde bizim için büyük bir endişe kaynağıdır. Libya'dan Sudan'a, Pakistan'dan Afganistan'a, nerede bir sıkıntı, çatışma, istikrarsızlık varsa, tamamı ülkemiz için dikkatle takip edilmesi gereken hassas konular arasında yer almaktadır" diye konuştu.