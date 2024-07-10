Erdoğan Orban’ı kabul etti

İki lider arasındaki görüşmede Türkiye ile Macaristan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci ve bölgesel, küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son verilmesi için barışçıl çabalarını sürdürdüğünü vurgulayarak, uluslararası toplumun bu bölgelerde barışın tesisine yönelik çabalarını artırması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Erdoğan, Macaristan'ın dönem başkanlığında Türkiye'nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılması ve ilişkilerin ilerletilmesi konusunda destek beklediğini ifade etti.