AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar, Rize'de tamamlanan tesislerin açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Kürsüye çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin spor alanında büyük bir devrim yaşadığını iddia ederken, Erdoğan için dizdiği methiyeler bakanları da güldürdü. Bak’ın övgüleri akıllara “Ben patlıcanın değil, padişahın dalkavuğuyum” fıkrasını getirdi.

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN, SENİNLE GURUR DUYUYORUZ”

Bak sözlerine “Gazze'nin sesini dünyaya duyuran lider, Recep Tayyip Erdoğan, seninle gurur duyuyoruz. Kaçkar Dağları gibi arkandayız. Durmak yok, yola devam diyorum. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da Rize senden yanadır, Türkiye senden yanadır" devam etti.

ERDOĞAN TEPKİSİZ KALDI, VEKİLLERİ GÜLDÜRDÜ

Bak’ın methiyelerine Erdoğan’dan bir tepki gelmezken, bakanların konuşmalarına gülümsemeleri ise dikkat çekti.

BAK’IN SÖZLERİ FIKRAYI AKILLARA GETİRDİ

Osman Aşkın Bak’ın övgüleri ise akıllara “Ben patlıcanın değil, padişahın dalkavuğuyum” fıkrasını getirdi. Fıkranın tamamı şu şekilde;

“Padişahın biri, patlıcanı çok severmiş. “Şu patlıcan musakka çok lezzetli” dese,

dalkavuğu da; “Aman padişahım, siz söyleyince ağzımın suyu aktı. Olsa da yesek’ dermiş.

Padişah imambayıldıdan söz etse; “Padişahım, şu imambayıldıyı icat edenin mekanı cennet olsun, enfes bir yemek” dermiş.

Padişah patlıcan ile ilgili söz açtıkça, dalkavuk da patlıcanı göklere çıkarırmış. Gel zaman git zaman, padişah patlıcandan nefret etmiş. Sofraya değil yemeği, salatası, turşusu patlıcanın konusunun bile gelmesini yasaklamış.

“Şu patlıcan musakkayı nasıl yerler, bir türlü anlamıyorum” dediğinde,

dalkavuk da padişahın sözünü tamamlamış; “Aman sormayın padişahım, bu musakkanın yenilmesini yasaklamak lazım.”

Padişah bir başka gün; “Bu insanlara hayret ediyorum, patlıcan salatasını nasıl yiyorlar” dediğinde,

dalkavuk sözünü kesercesine atılarak eklemiş: “Padişahım, bunlarda damak zevki yok. En iyisi, patlıcanın ekilmesini yasaklamalı, nefret ediyorum patlıcandan”

Bu konuşmaları duyan biri dayanamamış ve padişahın olmadığı ortamda, dalkavuğa sormuş; “Yahu! Sen bir zamanlar patlıcanı över, göklere çıkartırdın. Şimdi ise patlıcanı yerden yere vuruyorsun. Nasıl oldu da bu kadar değiştin, hayret!..’

Dalkavuk da hemen cevaplamış; “Bana bak arkadaş... Ben patlıcanın değil, padişahın dalkavuğuyum.”