Erdoğan oy kaybının nedenini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Kurmaylarıyla bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, AKP’nin oy oranlarının yüzde 44.3’ten yüzde 35.5’e, Cumhur İttifakı’nın yüzde 51.6’dan yüzde 40.5’e gerilediğine dikkat çekildi.

Partinin ciddi bir oy kaybı yaşadığını belirten Erdoğan, bunun temel sebebinin ise 10 ay önce AKP’ye oy veren seçmenlerin bu sefer sandığa gitmemesi olduğunu ifade etti.

“SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENLERİN ÇOĞU AKP SEÇMENİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 seçimlerinin katılım oranının, 2019 seçimlerine göre 6 puan geriye gittiğini, bu 6 puanlık düşüşün ezici çoğunluğunu AKP seçmeninin oluşturduğunu ifade etti.

31 Mart tarihinde gerçekleşen seçimlerde AKP’ye gönül verenlerin sandığına gitmemesinde hem teşkilattan hem genel merkezden hem de adaylardan kaynaklandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday belirleme süreci de dâhil bu konuların üzerinde uzun uzun durulması gerektiğini, bu konuda gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

"EMEKLİLERİMİZİN SERZENİŞLERİNİ İL ZİYARETLERİMİZDE ZATEN GÖRÜYORDUK"

Erdoğan, emeklilerin yüksek enflasyon nedeniyle en fazla refah kaybına uğrayan toplum kesimi olduğunu, Emeklilerin serzenişlerini il ziyaretlerinde de gördüklerini ifade ederek, “Gerek tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, gerek yüzde 50’yi bulan maaş zamları, gerekse diğer adımlarla, bütçe disiplinini bozmadan, üzerimizdeki bu baskıyı hafifletmeye çalıştık; ama muvaffak olmadık” ifadelerini kullandı.

“BU PARTİDE HİÇ KİMSENİN ‘LAYÜSEL’ OLMADIĞINI MİLLETİMİZE GÖSTERECEĞİZ”

'kibir hastalığı'na da dikkati çeken Erdoğan, “Buradan başlayarak; il, ilçe, belde teşkilatlarına, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Oysa milletin sinesinden doğmuş bir siyasi partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvarlar örmesidir. Hangi konumda olursa olsun bu partide hiç kimsenin ‘layüsel’ olmadığını milletimize göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“CHP’YE KAZANDIRDIĞIMIZ İL VE İLÇELERİN DURUMUNU DA MASAYA YATIRACAĞIZ”

Erdoğan, “Hem ittifak olarak girip kaybettiğimiz, hem de Amasya, Kütahya, Kırıkkale gibi iki parti ayrı ayrı girerek özellikle CHP’ye kazandırdığımız il ve ilçelerin durumunu da masaya yatıracağız” dedi.

Kurulduktan yalnızca 15 ay sonra iktidar olduklarını hatırlatan Erdoğan, “Henüz 10 ay önceki seçimlerde partimizi açık ara birinci yapan, şimdiye kadar girdiğimiz tüm seçimlerde daima yanımızda duran, velhasıl son 22 yılda tam 17 kez sandıkları bizim için patlatan milletimizin, 31 Mart’ta bizi CHP’nin arkasına niçin ittiğini çok iyi analiz etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“BAŞKALARINI HESABA ÇEKMEDEN ÖNCE KENDİMİZİ HESABA ÇEKECEĞİZ”

Erdoğan, bunun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine belirterek, “Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dâhil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.