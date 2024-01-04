Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden CHP lideri Özgür Özel’den, ana para ve faiziyle birlikte alınan 65 bin liralık manevi tazminat, sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.” ifadelerini kullandı.

MEHMETÇİK VAKFI

Mehmetçik Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaparken şehit olan veya gazi ve engelli olan erbaş ve erlere ve ailelerine sosyal ve ekonomik yardım sağlamak için 1982 yılında kurulmuş bir vakıftır. Vakıf, Türk halkı, TSK mensupları ve yardımsever firmalar tarafından finanse edilmektedir. Vakıf, online bağış, banka aracılığıyla bağış, gayrimenkul bağışı, vekâleten kurban bağışı, SMS, kitap vb. telif geliri bağışı gibi çeşitli yollarla bağış kabul etmektedir. Vakıf ayrıca şirketler, iştirakler ve gayrimenkuller aracılığıyla gelir elde etmektedir.