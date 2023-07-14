Erdoğan, Putin'in Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de misafir etme hazırlıkları olduğunu kaydetti.

“AĞUSTOS AYI İÇERİSİNDE MİSAFİR ETME HAZIRLIĞIMIZ VAR”

Erdoğan, şunları söyledi: "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz."

“TEMENNİ EDİYORUM Kİ TAHIL KORİDORUNUN UZATILMASINI TEMİN EDERİZ”

Erdoğan, şöyle devam etti: "Birleşmiş Milletler'den de Sayın Guterres Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleriyle tahıl koridorunun uzatılmasını temin ederiz."

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği ile ilişkileri yorumlayan Erdoğan, "AB ülkeleri liderleriyle etraflıca konuştuk, 'Artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz' dedik" diye konuştu.

YUNANİSTAN MESAJI

Yunanistan ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz iki komşu ülkeyiz. Bu sürecin böyle gitmesini arzu etmiyoruz" dedi.

“BİZ LİDERLER OLARAK ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ”

Erdoğan şunları ifade etti: "Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları; Batı Trakya ile ilgili sorunlar, müftülerle ilgili konu. Bunları aşalım istedik. Özellikle bizim büyükelçilerimizin karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak atılması gereken adımları atacağız."

ZELENSKİY TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmiş, iki liderin görüşmesi 2,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle İstanbul’a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i Vahdettin Köşkü’nde törenle karşıladı.

Karşılamada tokalaşan iki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

GÜNDEMDE BÖLGESEL KONULAR VE TAHIL KORİDORU VARDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve 17 Temmuz’da sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması gibi bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.