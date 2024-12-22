Erdoğan Şam'a gidecek mi? Şam Büyükelçisi açıkladı

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretine ilişkin "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" açıklamasında bulundu.

Suriye'de Beşar Esad rejimin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

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Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gideceğini aktarmıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.