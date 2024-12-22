Erdoğan Şam'a gidecek mi? Şam Büyükelçisi açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan, Şam'a gidecek mi?

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a ziyaretine ilişkin "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" açıklamasında bulundu.

Suriye'de Beşar Esad rejimin devrilmesinin ardından Türkiye ile ilişkiler yeniden tesis edilmeye başlandı.

İbrahim Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Colani sürdüİbrahim Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Colani sürdü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldıMİT Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da Şam'a gideceğini aktarmıştı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine Erdoğan, “Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" dedi.

Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TVNET'e yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Suriye'nin başkenti Şam'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Köroğlu "Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'dan sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Şam'a gelmeyi düşünüyorlar" diye konuştu.

Yeni dönemde Türkiye-Suriye diplomasisine vurgu yapan Burhan Köroğlu "Suriye ile Osmanlı dönemindekine benzer bir ilişkiye sahip olacağımızı da ben takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Erdoğan Şam'a gidecek mi? Şam Büyükelçisi açıkladı
Erdoğan Şam'a gidecek mi? Şam Büyükelçisi açıkladı
MEB çok sayıda uzman yardımcısı alacak Başvuru tarihleri belli oldu
MEB çok sayıda uzman yardımcısı alacak Başvuru tarihleri belli oldu
Sakarya'da evin garajında alev alan hafif ticari araç yandı
Sakarya'da evin garajında alev alan hafif ticari araç yandı
KRT TV binasına saldırı! 'Üzerimde el bomba var' diyerek içeri girdi
KRT TV binasına saldırı! 'Üzerimde el bomba var' diyerek içeri girdi
Beşiktaşlı futbolculardan takım içini karıştıracak itiraf
Beşiktaşlı futbolculardan takım içini karıştıracak itiraf