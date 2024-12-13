İbrahim Kalın'ın makam aracını HTŞ lideri Colani sürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber7

Şam'a resmi ziyarette bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam aracını Heyet Tahrir eş-Şam lideri Ebu Muhammed Colani olarak bilinen Ahmed Hüseyin el Şara sürdü.

Şam'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam aracını Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani olarak bilinen Ahmed Hüseyin el Şara sürdü. Görüntüler kameraya böyle yansıdı.

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, HTŞ'nin öncülüğünde düzenlenen saldırılar sonucu devrildi.

HTŞ'nin Şam'a girmesiyle Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Bir süre nerede olduğu öğrenilemeyen Esad'ın Moskova'ya kaçtı, Rusya, Esad ve ailesinin sığınma talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Haber 7'deki habere göre HTŞ'nin Suriye'nin kontrolünü ele geçirmesi sonrası Türkiye'den ilk resmi ziyaret gerçekleşti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, HTŞ kontrolündeki Şam'a ziyarette bulundu.

Kalın, Şam ziyareti kapsamında Emevi Camii'ne giderek namaz kıldı.

Şam'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın makam aracını Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani olarak bilinen Ahmed Hüseyin el Şara sürdü. Görüntüler kameralara yansıdı.

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