Erdoğan seçimde sadece o isme kaybediyor!

Erken seçim çağrı ve tartışmalarına karşılık iktidar, erken seçime gidilmeyeceğini Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin 2028'de gerçekleşeceğini vurgulamıştı.

Seçim tartışmaları sürerken araştırma şirketlerinin olası adaylar üzerinden anket çalışmaları devam ediyor.

ASAL araştırmanın Temmuz 2025 tarihli son anketinde, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda sonuçların ne olacağına bakıldı.

ERDOĞAN KARŞISINDA YAVAŞ, İMAMOĞLU VE ÖZEL

Ankette, Recep Tayyip Erdoğan karşısında Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yer aldı.

Erdoğan'ın ikinci turda sadece Yavaş'a kaybediyor olması dikkat çekti.

Öte yandan kararsız seçmen oranının yüzde 20'lere dayanması da seçim sonucuna dair bir belirsizlik de yarattı.

Bin 985 kişiyle yapılan araştırma sonuçları şöyle:

YAVAŞ, ERDOĞAN KARŞISINDA KAZANAN TEK ADAY

İkinci turda Erdoğan karşsında ABB Başkanı Yavaş'ın kalması durumunda:

Mansur Yavaş: yüzde 44,0

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 38,4

Kararsız/Fikri yok: yüzde 17,6

İMAMOĞLU VE ÖZEL KAYBEDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu ve CHP lideri Özel'in karşısında kazanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 41,6

Ekrem İmamoğlu: yüzde 39,0

Kararsız/Fikri yok: yüzde 19,4

Erdoğan en yüksek oyu Özel karşısında alıyor.

Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 43,0

Özgür Özel: yüzde 34,2

Kararsız/Fikri yok: yüzde 22,8