Erdoğan, Sisi ile Filistin hakkında görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında son durum ele alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan, Sisi ile Filistin hakkında görüştü

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında son durum ele alındı.

İletişim Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

BATILI ÜLKELERE TEPKİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti."

ekran-goruntusu-2023-10-20-195817.jpg

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi Yaşam
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var" Gündem
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar Spor
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz! Gündem
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz!
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?” Video
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”