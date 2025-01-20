Erdoğan şokun şokunu yaşayacak! Saray’da alarm zillerini çaldıracak anket

Son yaşanan gelişmeler ile siyasetteki dengeleri değiştiği anketlere yansıyor. Türkiye Raporu’nun Ocak ayında yaptığı ankette en beğenilen siyasetçi yarışında Mansur Yavaş’ın fark attığı görüldü. "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunda ise MHP’deki düşüş göze çarptı.

EKONOMİNİN YANSIMASI ANKETTE DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Raporu Ocak, ayında düzenlediği seçim anketleri sonuçlarını kamuoyuna paylaştı. Son dönemde emekli ve asgari ücrete yapılan düşük zammın etkisi de ankette vatandaş tarafından yansıması görüldü.

MHP DIŞINDAKİ MİLLİYETÇİ PARTİLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Siyasi parti seçim anketinde ise AKP ve CHP’nin başa baş mücadelesine sahne oldu. Ankette, bir diğer detay ise Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan acılım’ çağrısına devam etmesinin yansıması da oldu. Öyle ki MHP, dışındaki diğer milliyetçi partilein sürpriz çıkış yaptığı görüldü. MHP 8.2, oy alırken, Zafer Partisi’nin 6.1, İYİ Parti’nin 5,4 ve Anahtar Parti’nin yüzde 2 alması dikkat çekti.

VATANDAŞIN EN BEĞENDİĞİ SİYASETÇİ: MANSUR YAVAŞ

Ankette, katılımcılara “Sayacağım siyasetçileri 1 ila 10 arası ne kadar başarılı buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Yapılan ankette Mansur Yavaş’ın 5,6 oranla en beğenilen siyasetçi olurken Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan’ın 4,8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ankette çıkan sonuçlar şu şekilde oldu;

Mansur Yavaş: Yüzde 5,6

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 4,8

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 4,8

Fatih Erbakan: Yüzde 3,8

Özgür Özel: Yüzde 3,8

Devlet Bahçeli: Yüzde 3,7

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 3,5

Ümit Özdağ: Yüzde 3,5

Erkan Baş: Yüzde 3,3

Muharrem İnce: Yüzde 3,2

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 3,1

Tülay Hatimoğulları Oruç: Yüzde 2,7

Mahmut Arıkan: Yüzde 2,4

“Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise katılımcılar şu şekilde yanıtladı;

Kararsızlar dağıtılmadan önce;

AKP: Yüzde 20,9

CHP: Yüzde 20,6

Oy Kullanmayacağım: Yüzde 18

Karasızım: Yüzde 13,6

DEM Parti: Yüzde 8,2

MHP: Yüzde 5,3

Zafer Partisi: Yüzde 4,2

İYİ Parti: Yüzde 3,5

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,8

Anahtar Parti: 1,4

Diğer: Yüzde 2,4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra;

AKP: Yüzde 30,7

CHP: Yüzde 29,9

DEM Parti: Yüzde 11,6

MHP: Yüzde 8,2

Zafer Partisi: Yüzde 6,1

İYİ Parti: Yüzde 5,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3

Anahtar Parti: Yüzde 2

Diğer: Yüzde 3,1