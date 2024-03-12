Erdoğan 'son seçimim' dedi ama Adalet Bakanı TBMM'yi işaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimleri işaret ederek kullandığı "son seçimim" ifadesi hakkında konuştu.

Erdoğan'ın mevcut Anayasa'nın getirdiği şartlara işaret ettiğini vurgulayan Tunç, Meclis'in erken seçim kararı alması durumunda, Erdoğan için tekrar adaylık yolu açılabileceğini belirtti.

Tunç konuyla alakalı olarak yaptığı değerlendirmesinde, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Anayasa'ya göre 'son seçimim' dedi gençlere. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"360 MİLLETVEKİLİNİN OYUYLA MÜMKÜN"

Bozdağ'ın Anayasa'nın 116. maddesindeki "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde TBMM'nin seçimin yenilenmesi kararı alması halini" hatırlattığını ifade eden Tunç, bunun 5'te 3 çoğunluğa, yani 360 milletvekilinin oyuyla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Bakan Tunç, "O günlere daha çok zaman var. Önümüzdeki 4,5 yıl içerisinde neler olur, neler biter, Mevla'm neler gösterir? Vatandaşlarımız 17 sandıkta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında durdu. Şimdi 18. sandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabii Anayasa'ya göre 'Son seçimim' dedi gençlere. Burada tabii Anayasa'nın başka maddeleri de var. Anayasa'nın 116. maddesinin 3. fıkrasında da Meclis seçimleri yenilerse o durumda da üçüncü kez adaylık söz konusu olabiliyor" dedi.

EYLEM TOK VE OĞLU HAKKINDA İADE TALEBİ

Kemerburgaz’da yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına yola açan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok için ABD'ye yapılan iade talebine de değinen Tunç, "ABD'den cevap geldi, istenen belgeleri tamamladık" diye konuştu.

Tunç, dosya kapsamında dün 2 gözaltı gerçekleştiğini açıkladı.

Tunç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleşen, 1 kişinin vefatıyla, 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bir trafik kazası. Sonrasında 18 yaşından küçük sürücü ve annesinin yurt dışına gittiği, soruşturmadan kaçtıkları belirlendi. Bu kapsamda hemen adli süreci, özellikle hem önce Mısır'dan, sonra ABD'den talep ettik. İadesini talep ettik. Hem diplomatik yollardan talep ediyoruz hem de Interpol aracılığıyla bunlar gerçekleşiyor. Umut ediyoruz ki ABD iade konusundaki talebimizi olumlu karşılasın ve buradaki yargılama süreci de devam etsin. Yine dün itibariyle bu kapsamda 2 gözaltı gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen ve sonrasında anne ve oğlunu havaalanına bırakan kişi gözaltına alındı. Yine 18 yaşından küçük sürücünün babasının şoförü, oradaki mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişiyle ilgili olarak da yine gözaltı kararı verildi. Onlar şu anda gözaltında. Soruşturmaları devam ediyor. Adli süreci titizlikle takip ediyoruz."

CHP'YE "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntüleriyle alakalı resen başlatılan soruşturma hakkında da görüşleri sorulan Tunç, soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Tunç, "Konular muallakta. Banka yoluyla para gönderme çağındayız. Elden 15 milyon gibi bir para... Tüm bunları değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı'dır. Savcılık paraların kaynağını elbette soracaktır" diye konuştu.