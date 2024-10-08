Erdoğan sonrası koltuk mücadelesinde 2 isim kapışıyor

Şu an için yasalar gereği diğer seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan, aday olamıyor. Ünlü yazar Mehmet Yakup Yılmaz, Erdoğan aday olamaz ise AKP’de ön plana çıkacak 2 ismi köşe yazısında aktardı.

ANAYASA İHLAL EDİLDİ

Cumhurbaşkanının daha önce iki defa aday olup seçildiği ve Anayasa m.101/2’nin ikinci cümlesinde yer alan “Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.” hükmü ve bu hükümde yer alan “en fazla iki defa” ibaresi sebebiyle yeniden, yani üçüncü kez seçilemeyeceğine dair bir görüş bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 2014, 2018 ve 2023 seçimine girerek kazanmıştı.

MECLİS KARARI İLE YOLU AÇILABİLECEK

Erdoğan, 2028 seçimleri için ise geçtiğimiz dönemlerde “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” sözleri ile olacağını söylemişti. Ancak, Anayasaya göre Erdoğan, aday olamıyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da Erdoğan’a 2028 seçimlerinde son kez adaylık yolu açılmasını savunduğunu söylemişti. Meclis’in alacağı bir erken seçim kararıyla” Erdoğan’ın yolu açılabilecek.

YILMAZ: CHP EL UZATMAZSA AKP İKİ ÖNEMLİ ADAY BULMAK ZORUNDA

T24 yazarı Mehmet Yakup Yılmaz, ‘AKP’deki "gizli yarış" ve CHP’ adlı köşe yazısında Erdoğan’ın adaylık konusuna değindi. Yılmaz, “CHP son anda bir el uzatıp, Recep Tayyip Erdoğan’a bir can simidi atmazsa, gelecek seçim için AKP iki önemli aday bulmak zorunda” dedi. ‘Erdoğan aday olamaz ise partisini bırakmayacağını açıkça söylediğine göre genel başkan sorunu yok’ diyen Yılmaz, sorunun Cumhurbaşkanı adayı bulmakta olduğunu söyledi.

2 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Yılmaz’ın yazısında AKP’de ön plana çıkan isimler ise bacanaklar oldu.Yılmaz, Berat Albayrak, için sosyal medyada yayınlan videoların, TBMM’nin erken seçim kararı almadığı bir durumda yapılacak yarış için bir ön alma çabası olduğunu öne sürdü. ‘Selçuk Bayraktar’ı da ihmal etmeyin’ söyleminde bulunan Yılmaz, “Bu genç girişimci de doğrudan bir iktidar mücadelesinin içinde değil ama verdiği demeçlerde kendisini “Türkiye’yi kurtarmak için seçilmiş kişi” gibi gördüğünün ipuçları var” ifadelerini kullandı.