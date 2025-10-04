Erdoğan suçluyu buldu, üstlerini çizdi! AKP'deki oy kaybının hesabı onlara kesildi...

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermiş ardından parti teşkilatlarında yeni yapılanmalar olmuştu. Ancak yapılanmalar kısa sürdü. Son günlerde oy kayıpları anketlerde dikkat çeken AKP’de peş peşe istifalar geliyor.

“TEŞKİLATLAR PASİF KALIYOR, HALKLA BAĞ ZAYIF”

AKP’deki istifa depreminin perde arkasına dair Cumhuriyet’in Ankara muhabiri Merve Kılıç haberinde aktardı. Erdoğan’ın AKP teşkilatlardan rahatsız olduğu ve örgütleri “pasif kalmakla” eleştirdiği kulislerde belirtiliyor. AKP’de istifaların perde arkasında “gönüllü değişim” değil, genel merkezin doğrudan müdahalesi olduğu da vurgulanıyor. Erdoğan’ın “Teşkilatlar pasif kalıyor, halkla bağ zayıf” diyerek kurmaylara talimat verdi

BAŞKA İLLERDE DE DEĞİŞİM YAŞANACAK

Parti kulislerine göre Erdoğan, “örgütleri diri tutamayan” il başkanlarını tek tek görevden aldırıyor. 8 il başkanının istifasının ardından başka illerde de değişim yaşanacağı aktarılıyor. Daha önce de Elazığ, Muğla, Adıyaman, Niğde, Bitlis, Çanakkale, Ordu, Tunceli il başkanları istifa etmişti.

Ankara, İzmir ve Adana gibi illerde örgütlerin “merkezden uyarı aldığı” aktarılırken, Karadeniz ve İç Anadolu’da da birkaç il başkanının görevden ayrılmaya zorlanabileceği iddiaları kulislerde konuşuluyor.

PARTİ İÇİNDE “HUZURSUZLUK” SESLERİ

Görevden almaların devam edeceği söylentisi teşkilatlar arasında huzursuzluğa yol açtı. AKP’nin 2028 seçimlerine hazırlık sürecinde teşkilatlarda güven tazelemek istediği, bu nedenle değişimin sert ve hızlı biçimde süreceği vurgulanıyor.