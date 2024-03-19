Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işimizi tamamlayacağız

Erdoğan dün Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı’nda askerler ile iftarda bir araya geldi. TSK mensuplarını selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan yaptığı konuşmada yaz mevsiminde sınır dışı harekâtların yeniden başlayacağının da sinyallerini verdi.

Irak sınırını bu yaz itibarı ile tamamen garanti altına alınacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’ye yapılan harekatların yarım kaldığını ve bunun da tamamlanacağını belirtti.

Erdoğan’ın sınır ötesi harekat hakkında yaptığı konuşma şu şekilde:

“Silahlı insansız hava araçlarımızla, kendi ürettiğimiz mühimmatlarla, yerli milli silahlarımızla nerede bir terörist varsa buluyor ve başını kopartıyoruz.

Operasyonlarımız neticesinde, artık can çekişen, iyice köşeye sıkışan ve bitme noktasına gelen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına, milletimizin başına tekrar bela olmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız.

Amacımız, evlatlarımıza terörün karanlık gölgesinden tamamen kurtulmuş, yolu da bahtı da aydınlık bir Türkiye teslim etmektir.”