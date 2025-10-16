DDK, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Sahte e-imzalar ile ehliyet ve diploma iddialarıyla ilgili, kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili şekilde mücadele adına konuyla ilgili inceleme başlattı.

5 İSİM TUTUKLU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada 220 kişi hakkında işlem yapılmış, 199 şüpheli hakkında ise kamu davası açılmıştı. Davada tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı için yeniden tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma devam ediyor.