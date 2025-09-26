Erdoğan-Trump zirvesinde neler konuşuldu? Hangi imzalar atıldı?

ABD'nin başkenti Washington'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, görüşme gerçekleştirdi.

Tarihi zirve Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te yapıldı.

Toplantıda bazı konuşmalar gündeme otururken birçok ticari anlaşmanın da altına imza atıldı.

NELER KONUŞULDU?

ABD Başkanı Trump'ın önceki seçimlere işaret ederek "Sürgünde olduğum dört yıl boyunca bile, haksız yere seçim hilesi yapıldı. (Erdoğan'ı göstererek) O, hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor" sözleri yankı buldu.

"Türkiye'ye F-35 verecek misiniz?" sorusuna yönelik Trump, "Türkiye'ye savaş uçaklarından bahsediyoruz, evet. Bu konuda konuşuyoruz. ama önce Erdoğan’ın bizim için bir şey yapması gerekiyor" dedi. Trump, ayrıca CAATSA yaptırımlarının da kaldırılabileceğine dikkat çekti.

Trump, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak niyetine ilişkin "Buna izin vermeyeceğim. Onunla (Netanyahu) konuştum, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter. Artık durma zamanı" dedi.

Trump, "Erdoğan, Rus petrolü satın almaya son vereceğini söyledi mi?" sorusuna ise "Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama ben istersem yapacaktır. Ona 'Tamam, onlardan petrol almayı durdur' demedim, ama durduracağını düşünüyorum" dedi.

Trump, Erdoğan'a yönelik duygularını ifade eden bir konuşma yaparak "Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Bu adama çok saygı duyuyorum. Brunson’u bize vermişlerdi. Çok önemli bir adımdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım" ifadelerini kullandı.

HANGİ İMZALAR ATILDI?

Basına açık görüşmenin ardından gerçekleşen zirve ile birlikte enerji alanında anlaşmalara imza atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanında imzalanan anlaşmalarla ilgili açıklama yaparak "LNG konusunda arz güvenliğimize katkı yapacak çok rekabetçi fiyatlarla uzun dönemli yaptığımız bu anlaşmalarla aynı zamanda enerjide merkez ülke olma hedefimiz ve bölgemizin de enerji anlamında arz güvenliği yapacak. Köklü ve çok boyutlu ortaklığı derinleştirecek yeni bir süreci başlattık" dedi.

İmzalanan nükleer anlaşmasına ilişkin Bayraktar, "Nükleer enerji santrallerinin kurulumu için işbirliği hedefliyoruz" dedi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında ise "Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

