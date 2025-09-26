Beyaz Saray'daki zirve için CHP'den ilk yorum! Tek tek saydı: 'Bu nasıl bir utançtır'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmeyle ilgili açıklamaları dikkat çekti.

"BAĞIMSIZ YARGI YOK"

Görüşmenin tam bir fiyasko olduğunu iddia eden Başarır "Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!" ifadelerini kullandı.

"BU NASIL BİR UTANÇTIR..."

Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Erdoğan'a tepki göstererek Trump'ın "Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı." ifadelerini hatırlatan Başarır " 'Bu nasıl bir utançtır' Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ dese de bu utanç temizlenmeyecek!" dedi.

'TELEFONLA, TALİMATLA DIŞ POLİTİKA'

Trump'ın gündem olan ‘Erdoğan benden Halkbank için iyilik istedi’ ‘Rusya’dan petrol alma’ ‘O hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir.’ ifadelerine dikkat çeken Başarır "Telefonla, pazarlıkla, talimatla yargı ve dış politika!" ifadelerini kullanarak duruma sert çıktı.

" 'ASRIN LİDERİ' SUSTU..."

Başarır'ın açıklamasınının tamamı şöyle

"Trump’tan al haberi… Trump diyor ki; ‘Ben aradım Erdoğan, Rahip Brunson’ı serbest bıraktı.’ Bu nasıl bir utançtır! Adalet bakanı değil 75 kere, 7575 kere ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ dese de bu utanç temizlenmeyecek! Yargı yok, talimat var! Tek kelime ile bu bir rezalettir! Erdoğan ve Trump arasında geçen görüşmenin her yanı ayrı fiyasko! Trump diyor ki; ‘Erdoğan benden Halkbank için iyilik istedi’ ‘Rusya’dan petrol alma’ ‘O hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir.’ Telefonla, pazarlıkla, talimatla yargı ve dış politika! Bağımsız yargı yok, egemenlik yok, itiraz hiç yok! Trump konuştu, ‘asrın lideri’ sustu!"

RAHİP BRUNSON OLAYI NEDİR?

Andrew Brunson (Rahip Brunson), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meydana gelen tasfiyeler sırasında terör örgütleriyle iş birliği içinde olduğu, Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı suçlamasıyla 2016'da tutuklanmıştı. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan Brunson, ev hapsinin ve hakkındaki yurt dışı yasağının da kaldırılmasına hükmedilerek, hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak 2018 yılında serbest bırakılmıştı.

