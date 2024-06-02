Erdoğan 'Türkiye için felakettir' demişti. Üç ilde harekete geçiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AKP 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularına cevap verdi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre doğum oranlarındaki düşme ve aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik ne gibi çalışmaların yapılacağına ilişkin gelen soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini söyledi.

Avrupa ve Asya'da da benzer sıkıntıların yaşandığını belirten Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

ÜÇ İLDE PİLOT ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Bakan Göktaş, gazetecilerle yaptığı konuşmada doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 şehirde pilot çalışma başlatacaklarını duyurdu. Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını ifade ederek kadınların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığını vurgulayan Göktaş, tüm örnekleri inceleyerek ülkeye katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Göktaş, bu kapsamda esnek ve uzaktan çalışma modelleri de dahil olmak üzere atılacak yeni adımlarla kadınların ev ya da iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmaktan kurtaracak çözümleri bulma arayışında olduklarını söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında Türkiye'de doğum hızının düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan "TÜİK'in 2023 yılı doğum istatistikleri endişe vericidir. Bu, açık söylüyorum, Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" şeklinde konuşmuştu.