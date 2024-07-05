Erdoğan UEFA'ya patladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan UEFA'ya patladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merih Demiral'ın yaptığı 'Bozkurt' hareketi ve UEFA'nın verdiği 2 maçlık ceza ile ilgili konuştu.

''GEREKLİ ADIMLAR ATILIYOR''
Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi.

Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÇEYREK FİNALİ ALMANYA'DA İZLEYECEK
Erdoğan, A Milli Takım'ın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını tribünden takip edecek.

Hollanda-Türkiye maçı, 6 Temmuz TSİ 22.00 oynanacak.

Kritik mücadele, Berlin Stadı'nda yapılacak.

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