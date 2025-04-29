Erdoğan ve Bahçeli’den DEM Parti’ye büyük kıyak! Kimse tahmin etmiyordu… Ankara’da bomba etkisi yaptı

Bahçeli ve Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ başlığı ile başlattığı çözüm sürecinde bir ilk gerçekleşecek. HSK üyeliği için AKP ile DEM Parti arasında görüşme yapıldı ve mutabakata varıldığı iddia edildi. 13 kişilik HSK’da ilk kez DEM Parti kontenjanından bir kişi yer alacak.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI ERDOĞAN DESTEKLEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’ı meclise davet ederek ‘terör örgütünü lağvetsin’ çıkışında bulunmuştu. Ardından Bahçeli ve Erdoğan vesilesiyle DEM heyeti ile teröristbaşı Öcalan arasında 3 görüşme gerçekleşti. Son görüşmede teröristbaşı, Bahçeli’nin istediği silah bırakma çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ise teröristbaşının çağrısına şartlı bırakma açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘Terörsüz Türkiye’ çıkışında bulunarak sürece destek vermişti.

DEM YARGI TALEBİNİ TUNÇ’A İLETMİŞTİ

Son günlerde ise DEM, Erdoğan ve Adalet Bakanlığı arasında yürütülen görüşmelerde terör örgütünün yakın zamanda silah bırakacağı konuşuluyor. Yargı paketine ilişkin de Bakan Tunç ile görüşen DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu siyasi tutuklular hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanarak tahliye edilmesini talep ediyor.

YARGIDAN ÖNCE İLK OLARAK HSK ÜYELİĞİ VERİLDİ

İlerleyen çözüm sürecine ilişkin Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; HSK üyeliği için AKP ile DEM Parti arasında görüşme yapıldı ve mutabakata varıldığı iddia edildi. 13 kişiden oluşan ve Adalet Bakanı’nın başkanlık ettiği HSK için Mayıs ayı içinde TBMM’de 5 üye seçilecek. DEM Parti’den de bir avukat ismi bildirmesi talep edildi. Böylece 13 kişilik HSK’da ilk kez DEM Parti kontenjanından bir kişi yer alacak.