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  • Erdoğan’ın bir zamanlar Bahçeli hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Bahçeli de Erdoğan'a sert konuşuyordu

Erdoğan’ın bir zamanlar Bahçeli hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Bahçeli de Erdoğan'a sert konuşuyordu

Cumhur İttifakı’nın iki ortağı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin geçmişte birbirlerine karşı söyledikleri sert sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. İkilinin konuşmalarında hakarete varan sözler söyledikleri görülüyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:25
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Erdoğan ve Bahçeli'nin birbirlerine sert sözleri yeniden gündem oldu

Erdoğan’ın bir zamanlar Bahçeli hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Bahçeli de Erdoğan'a sert konuşuyordu
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2018 yılında AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı sonrası iki partinin lideri birbirlerine sürekli destek mesajları veriyor. Ancak Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli daha önceki süreçte birbirleri hakkında sert eleştiriler yapmış, hakarete varan sözler söylemişti. Hatta bu sözler sebebiyle birbirlerine karşı davalık olmuşlardı.

''MHP'Yİ KÜÇÜLTEN BU ADAMLA BİR YERE VARAMAZSIN''

Bir sosyal medya kullanıcısının derlediği görüntülerde ise Erdoğan ve Bahçeli’nin birbirlerine karşı söyledikleri sert sözler yeniden gündem oldu. Bu görüntülerde Erdoğan’ın, farklı farklı yerlerde Bahçeli için, ‘Gerçekten acınacak hali var’, ‘MHP’yi küçülten bu adamla bir yere varamazsın’, ‘MHP’nin Genel Başkanı olan zat sen zaten uçma özürlüsün’, ‘Milliyetçiyim diyen MHP Genel Başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin, bu milletin adabını öğrensin’, ‘ Önce haddini bileceksin, bir taraftan da milliyetçi ayaklarına takılacaksın’, ‘Irkçılık yaptınız, kavimiyetçilik yaptınız, kabilecilik yaptınız, şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz’, ‘Kimse bizim karşımıza Türklükle de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık’, ‘Sayın Bahçeli bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin’, ‘MHP’nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez, onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez’ gibi sözleri sarfettiği görülüyor.

''ERDOĞAN AKLI İLE ARASINI AÇMIŞ''

Bahçeli ise Erdoğan hakkında ‘Erdoğan aklı ile arasını açmış, klinik bir vaka haline gelmiştir’, ‘Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir’, ‘Sayın Erdoğan ya Kandil yetiştirmesidir, ya Türk düşmanıdır’, ‘Alçaksın ve şerefsizsin’ gibi ifadeleri kullandığı görülüyor.

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