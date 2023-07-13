Erdoğan ve Biden'dan karşılıklı teşekkür mesajları

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşma için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt verdi.

Erdoğan ve Biden'dan karşılıklı teşekkür mesajları

Biden, NATO zirvesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

'UMARIM BUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİRİZ'

Biden, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" dedi.

Biden, zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini söyledi.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

ERDOĞAN'DAN "TEŞEKKÜR EDERİM SAYIN BAŞKAN" YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt verdi.

Paylaşımında, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi, NATO'nun genişlemesine ve ittifakın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

erdogan-ic.jpg

"Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum.

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz.

İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan."

İlgili Haberler
Erdoğan’dan 'Beni devirmek için emir verdi' dediği Biden ile samimi fotoğraflar
Biden’ın not kağıdındaki Türkiye ayrıntısı. Gazetecilerin objektiflerine yakalandı
Kılıçdaroğlu: Biden telefon etti Erdoğan İsveç’e onay verdi
Biden’dan canlı yayında flaş Türkiye açıklaması. 'Erdoğan’ı zor duruma düşürdü' dedi
Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Meclisten emekliyi üzen karar çıktı Ekonomi
Meclisten emekliyi üzen karar çıktı
Bursa'da bulunan plastik boru fabrikasında yangın Yaşam
Bursa'da bulunan plastik boru fabrikasında yangın
Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek Ekonomi
Araç sahipleri vergiyi iki kez ödeyecek
Arkadaşını satırla yaralayan şahıstan 'yanlış anlaşılma oldu' açıklaması Yaşam
Arkadaşını satırla yaralayan şahıstan 'yanlış anlaşılma oldu' açıklaması
EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı Ekonomi
EYT’de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı
Pasaport harçlarına zam kararı Resmi Gazete'de Ekonomi
Pasaport harçlarına zam kararı Resmi Gazete'de