Erdoğan ve Biden'dan karşılıklı teşekkür mesajları

Biden, NATO zirvesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

'UMARIM BUNU DAHA DA GÜÇLENDİRİRİZ'

Biden, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz.

Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz" dedi.

Biden, zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini söyledi.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

ERDOĞAN'DAN "TEŞEKKÜR EDERİM SAYIN BAŞKAN" YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kendisine teşekkür eden ABD Başkanı Joe Biden'e yanıt verdi.

Paylaşımında, Türkiye olarak her zaman olduğu gibi, NATO'nun genişlemesine ve ittifakın güçlenmesine samimiyet, sorumluluk bilinci ve ilkeli bir duruş ile destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Başta terörle mücadele olmak üzere tüm güvenlik sınamalarına karşı İttifakımızın görüş birliği içerisinde güçlü çözümler üretmesinin ve müttefikler arasındaki bağların kuvvetlenmesinin, bölgesel ve küresel barışın tesisinde çok büyük bir rol oynayacağına inanıyorum.

Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları ve kazan-kazan esasına göre şekillenen bölgesel ve küresel açılımları dikkate alındığı müddetçe yapıcı tavrımızı sürdüreceğiz.

İttifaka verdiğiniz şahsi destek, iyi dilekleriniz ve iltifatınız için teşekkür ederim Sayın Başkan."