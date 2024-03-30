Erdoğan ve Kurum akşam namazını Ayasofya'da kıldı

Türkiye, 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gidiyor.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçim takvimi çerçevesinde 21 Mart tarihinde başlayan propaganda serbestliği saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise seçim öncesi sürdürdüğü programlarını Ayasofya'da tamamladı.

Son olarak Fatih'te İsmailağa cemaatini ziyaret eden Erdoğan, oradan Ayasofya Camii'ne geçti, akşam namazını kıldı.

Erdoğan’a, Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı AKP’li Murat Kurum da eşlik etti.

0CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE AYASOFYA CAMİİ'NE GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs 2023’te yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son gününde de İstanbul'daki programının ardından Ayasofya Camii'ne gidip akşam namazını kılmıştı.