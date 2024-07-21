Erdoğan ve Özgür Özel'in ne konuştuğu açıklandı. Merak konusu olmuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü törenindeki sohbetleri büyük yankı uyandırdı.

Özgür Özel, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları konuşmanın detaylarını açıkladı.

Özel, "Önemli bir gündemimiz yoktu. Nezaket cümleleriyle birbirimizi selamladık, hal hatır sorduk. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk" dedi.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi liderler katıldı. Erdoğan, Özel ve Bahçeli daha sonra basına kapalı bir yemekte bir araya geldi.

"ÖZERSAY'I ZİYARET ETTİK"

Özgür Özel ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptıkları temaslar sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı ziyaret ettiklerini ve Kıbrıs'taki birlik ve beraberlik ruhuna uygun temaslar gerçekleştirdiklerini belirtti.