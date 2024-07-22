Özgür Özel CHP ve AKP’nin anketlerdeki son oy oranını açıkladı

Sözcü TV'de canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık sorunları ve seçimlere yönelik kampanya zorlukları hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, Biden'ın çekilmesinin Donald Trump'a karşı daha güçlü bir rakip çıkarabileceğini belirtti. Biden'ın sağlık durumu ve kamu algısı hakkında gençlerin sosyal medyada sıkça konuştuğunu ifade eden Özel, Demokrat Parti için daha iddialı bir adayın tercih edilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

"BUGÜN SEÇİM OLSA BİZ İKTİDARIZ"

Özel, son seçimlerdeki ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmamasını ve Anıtkabir'de el sıkışmamasını eleştirdi. "Ülkeyi yönetmeye talip olan ve son seçimlerde birinci parti olmuş, bugün seçim yapılsa bütün anketlerde birinci parti çıkan bir partiye bu tablo yakışma" diyen Özel, "O yüzden ilk adımı ben attım. 22 yıl boyunca Tayyip Bey'in partisi birinci partiydi. 22. yılın sonunda biz birinci parti olduk. Bugün seçim olsa biz iktidarız. O yüzden ilk telefonu ben açtım, ilk ziyarete ben gittim. Sonra da onlar bize geldi. Ben buna 'normalleşme' diyorum. Biz düşman değiliz. Biz bu ülkenin birinci ve ikinci partisiyiz” ifadelerini kullandı.

“DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA BIRAKIYORUM”

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl töreninde KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun kendisini karşılamamasına da değinen Özel, bu durumun protokol kurallarına aykırı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı'na durumu bildireceklerini ve gereken değerlendirmenin yapılacağını söyledi.

ERDOĞAN'LA NE KONUŞTU?

Törende, Cumurbaşkanı Erdoğan ile sohbet eden Özgür Özel, gazetecilerin Erdoğan ile sohbetin içeriğini sorması üzerine şunları söyledi: "Çok merak edilecek bir gündemimiz yoktu. Nezaket cümleleri kuruldu, hal hatır soruldu. Kıbrıs ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bugün 3 gün oldu Kıbrıs’tayız. Heyetimizin yaptığı temaslar hakkında bilgi verdik. 50'nci yıla uygun, burada ihtiyaç duyulan birlik beraberlik ruhuna uygun temas oldu.

ANKETLERDEKİ SON DURUM NE?

Anket sonuçlarına dair yorumda bulunan Özel, CHP'nin anketlerde yüksek oy oranlarını koruduğunu ve seçim zamanına kadar hiçbir şeyin kesin olmadığını belirtti. Özel, “Anketlerde keyfimiz yerinde. Bizi 34, AKP'yi 32, 31 ölçen, bizi 31, AK Parti'yi 29 ölçen de var. Bir tane ankette 29 ile 28'de gördüm. Tabii bunda kararsızlar da var, bakalım kararsızlar nasıl bir yönelimde olacak” dedi.