Erdoğan ve Trump görüşecek! Lahey'de kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazırlanıyor. Görüşme 23.30'da yapılacak.

Uzmanlara göre görüşmede S-400'lerin yarattığı gerilim ve SDG'nin yeni Suriye'deki yeri öne çıkacak. Öte yandan İsrail-İran savaşı ve bölgesel konuların ele alınması da bekleniyor.

ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMA

Erdoğan, NATO Zirvesi için yapacağı seyahat öncesi açıklamalarda bulundu.

İsrail ve İran arasındaki ateşkes hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Gece saatlerindeki ateşkes mutabakatı haberini memnuniyet ile karşılıyoruz. Taraflar ateşkese tam riayet etmeli. Bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek savaşın yükü kaldıramaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemiz birliğin savunma girişimlerine uygun biçimde dahil edilmelidir. Zirvede ayrıca ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı sunan ülke olarak bu alana dikkat çekeceğiz.

Müttefikler Ukrayna Başkanı Zelenski ile de bir araya gelecek. Biz savaşın diplomasi yolu ile sonlandırması için çabalarımızı anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir takasına vesile olduk. İstanbul sürecinin devamı için planlamalar yapıyoruz.

Artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez.

Filistin'deki katliama da dikkat çekeceğiz. İstila ve yıkım politikasının son bulması gerektiğini altını çizeceğiz.

İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan süreçte müzakereleri ele alan girişimlerimiz oldu. Birçok lider ile görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya geldik. Ateşkese giden yolda her türlü girişimi takdirle destekleriz."

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