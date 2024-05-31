Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Erdoğan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görev süresi 4 Haziran'da sona erecek olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı olarak yapıldı.

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