Erdoğan yeniden aday olacak mı? sorusuna AKP'den kafa karıştıran yanıt

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında yorumda bulundu.

2023 yılında adaylığı her ne kadar tartışmalı olsa da YSK tarafından olur verilen Erdoğan bir kere daha Cumhurbaşkanı seçilmişti. Mecliste AKP’nin grup başkanlık görevinde bulunan Abdullah Güler, Erdoğan’ın bir sonraki seçimde aday olup olmayacağı yönündeki soruya “Her an her şey olabilir” yanıtını verdi.

Önlerinde daha 4 yıl olduğunu aktaran Güler, Mevlana’nın bir sözünden örnek vererek şunları kaydetti:

“Dört yılımız var. Şu anda güneyimizde, kuzeyimizde, uzak doğuda, Pasifik'te, İran’da, Balkanlar'da çok büyük gerilimler var. Bizim odaklanmamız gereken nokta buralar. 4 yıl sonra oturup konuşulacaktır. Ben hep Mevlana Hazretleri'nin sözüyle bağlarım: Dostum diyor, dün geçti, dünü değiştirebilme, farklı bir şey yapma imkanı var mı? Yok. Peki yarın? Henüz gelmedi, her an her şey olabilir, farklılık olabilir. Bizim bugün ne yaptığımıza bakmamız lazım. Şu anda muhalefetin gündemi nedir diye sorduğumuzda adaylık gerilimi ve çatışmalar var diyoruz. Kim aday olacak? Vatandaşın beklentisi bu değil."