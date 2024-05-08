‘Erdoğan yeniden aday olamaz’ diyen hakime yeni soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Anayasa’ya göre yeniden aday olamayacağına ilişkin 28 Mart 2023 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) dilekçe veren ve daha sonra meslekten ihraç edilen hakim Ahmet Çakmak hakkında yeni bir soruşturma daha açıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başmüfettişliği, 6 Temmuz 2023 tarihinde meslekten ihraç edilen Çakmak’tan adliyede söylediği ileri sürülen ifadeleri ve Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin başvurusuyla ilgili savunma istedi.

10 Haber'den Furkan Karabay'ın aktardığına göre, HSK’nın ihraç kararının ardından Çakmak hakkında yeni bir soruşturma açıldı. HSK Başmüfettişliği başlattığı soruşturmanın gerekçesi olarak Çakmak’ın Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağı hakkındaki mektubunu gösterdi.

Başmüfettişlik Çakmak’ın görev yaptığı adliyede HSK başkanı ve üyelerini hedef gösterdiği ve “Zaman gelecek devran dönecek, yakında seçim var” şeklinde ifadeler kullandığı iddiasını soruşturma konusu yaptı.

UYDURMA SEBEPLERLE SORUŞTURMA AÇILDI

HSK tarafından 26 Nisan 2024’te başlatılan soruşturma dün (7 Mayıs 2024) Çakmak’a iletildi. Çakmak’a göre HSK içtihatlarına göre ikinci kez yer değiştirme cezası alıp meslekten ihraç edilmesinden yaklaşık bir yıl sonra hakkında soruşturma açılmasının nedeni “tam kanunsuzluk halinin” oluşmamasıydı.

Çakmak, Ceza Kanunu hükümlerince ilk suç kesinleştikten sonra ikinci bir suç işlendiği takdirde tekerrür hükümlerinin uygulandığını ifade etti ve "HSK’nın kendisini ilk yer değiştirme cezasının henüz kesinleşmeden ikinci ceza ile ihraç edildiğine" dikkat çekti.

Çakmak "Erdoğan’ın 3’üncü kez aday olamayacağına yönelik" mektubunun ardından hakkında “uydurma” sebeplerle soruşturma açıldığını meslekten ihracının bu şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı.