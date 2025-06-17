Erdoğan yetkilerini devredebilir! Can Ataklı bombayı patlattı

Gazeteci Can Ataklı'nın aktardığına göre, Ankara kulisleri Erdoğan’ın birkaçı hariç tüm bakanları değiştireceği dedikoduları ile çalkalanıyor. Bakan değişiminin haricinde Erdoğan’ın yapısal değişikliğe gitmesinin gündemde olduğu da konuşuluyor.

Ataklı, Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geniş çaplı bir kabine değişikliği yapacağını iddia etti. Bunun yanı sıra, Erdoğan’ın yetkilerinin bir kısmını devrederek daha devlet aklıyla yönetme yoluna gidebileceği de kulislerde konuşulan senaryolar arasında yer aldığını dile getirdi.

YouTube kanalında konuyu değerlendiren Gazeteci Can Ataklı dikkat çeken iddialarda bulunarak şöyle konuştu:

Ankara'da bu aralar konuşulan bir iddia var. En son Erdoğan Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'teki sarayına gitti. Orada çok düşünmüş kabine değişikliğini Ankara bunu konuşuyor, birkaç bakan hariç geniş çaplı bir kabine değişikliği olacak onlardan biri Mehmet Şimşek. Çünkü Mehmet Şimşek'i belki tam değiştirecekti, faizler inecekti İran-İsrail olayları çıktı. Mehmet Şimşek'i şimdi hiç değiştiremez. Türkiye'nin sıcak paraya ihtiyacı var.

ERDOĞAN YETKİLERİNİN BİR KISMINI DEVREDEBİLİR

Bunun dışında çok büyük çaplı benim aldığım başka duyumlar da var. Bunlar tamamen bilgiye dayanmıyor, çok önemli birinden duydum da demiyorum ama bir başka konuşulana göre Erdoğan'ın şu sırada bu krizleri aşabilmek için yapısal bazı değişikliklere gitmek hatta yetkilerinin bir kısmını devrederek, biraz daha geri plana çekilip daha devlet aklıyla yönetme yoluna da gidebileceği konusunda birtakım duyumlar alıyorum. Doğru mudur değil midir emin değilim. Bu bilgileri ben aldığım sırada ABD'nin de savaşa müdahil olabileceği ya da Trump'ın biz de savaştayız deme ihtimali henüz yoktu. Onun için rezervli söylüyorum ama Türkiye'de önümüzdeki günler hakikaten çok çetrefilli geçebilir. Türkiye çok önemli bir eşikte bunlar Erdoğan'ın çok lehine de oluşabilecek gelişmelerdir. Dediğim gibi OHAL ilanıyla tümüyle demokrasi ve hukuk sistemini rafa kaldırıp zaten bugün yaptığını yasal olarak da anayasal olarak da yapma hakkına kavuşabileceği gibi bir an evvel bu badireden kurtulayım diye başka yollara gitme ihtimalininde olduğunu söyleyeyim.