31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yöneylem Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerin oranını açıkladı

Yöneylem Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerin oranını açıkladı

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, Erdoğan'ın oy potansiyeliyle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, "Erdoğan'a asla oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 52.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:38
Takip Et

Erdoğan'a asla oy vermem diyenlerin oranı ortaya çıktı

Yöneylem Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerin oranını açıkladı
+
Aa
-

Gazeteduvar'ın haberine göre, seçime kısa bir süre kalırken seçim anketleri peş peşe açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeliyle ilgili Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, anket katılımcılarına, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" diye sordu. 

Aralık 2022 araştırmasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli şöyle:

Erdoğan'a asla oy vermem: Yüzde 52

Erdoğan'a kesinlikle oy veririm: Yüzde 34

Kararsızlar: Yüzde 14 seviyesinde.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Asi
31.12.2022 11:15
Asla oy vermem  
 
Yalancı Hacı
31.12.2022 11:08
Aynen Türklüğü ayaklar altına aldık diyene hala oy veren var değil mi?  
 
Pamir kutlu
31.12.2022 11:07
Dini değerleri istismar edip halkına sürtük, çukur diyen bir kafaya oy mu? Allah yazdıysa bozulsun.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
4
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Benzine yılbaşı zammı
5
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
6
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿2023 MTV ne kadar oldu
7
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.