Yöneylem Erdoğan'a asla oy vermeyeceklerin oranını açıkladı

Gazeteduvar'ın haberine göre, seçime kısa bir süre kalırken seçim anketleri peş peşe açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeliyle ilgili Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, anket katılımcılarına, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?" diye sordu.

Aralık 2022 araştırmasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli şöyle:

Erdoğan'a asla oy vermem: Yüzde 52

Erdoğan'a kesinlikle oy veririm: Yüzde 34

Kararsızlar: Yüzde 14 seviyesinde.