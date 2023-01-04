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Prof. Bengi Başer'den Erdoğan göndermeli doktor paylaşımı

Prof. Bengi Başer'in "'Hekimler giderse gitsin' diyenlerin, takdir edeceği tedavi yöntemi" notuyla Erdoğan'a gönderme yaptığı paylaşım sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 19:30
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Erdoğan'a doktor göndermeli paylaşım Prof. Bengi Başer'den geldi

Prof. Bengi Başer'den Erdoğan göndermeli doktor paylaşımı
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Bengi Başer'in sosyal medya hesaplarından Erdoğan'ın 'Giderlerse gitsinler' sözüne atıf yaparak yaptığı paylaştığı video viral oldu; video yüzlerce beğeni ve paylaşım aldı.

HEKİMLER GİDERSE OLACAĞIMIZ TEDAVİ BU

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer'in paylaştığı videoda bir şahsın, yüzüstü uzanmış bir insanın uyluk bölgesini ucuna bez sardığı bir matkapla "tedavi" ettiği görülüyor. Şahsın yine önlem olarak araya bir bez sermiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

"HEKİMLER GİDERSE GİTSİN DİYENLERİN TAKDİR EDECEĞİ TEDAVİ YÖNTEMİ"

Bengi Başer, videoya düştüğü notta şu ifadelere yer verdi:

"📌’Hekimler giderse gitsin’ diyenlerin, takdir edeceği  tedavi yöntemlerinden biri👇🏻👇🏻"

ERDOĞAN 'GİDERLERSE GİTSİNLER' DEMİŞTİ

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:

“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”

2022 YILININ İLK 10 AYINDA 2 BİN 153 HEKİM "İYİ HAL BELGESİ" ALDI

Türk Tabipleri Birliği 2022’nin ilk 10 ayında yurt dışına gitmek için kendilerinden “İyi Hal Belgesi” isteyen doktor sayısının 2 bin 153 olduğunun açıkladı. 2022 yılında ‘İyi Hal Belgesi‘ alanların bin 106’sı uzman hekim, bin 47’si ise pratisyen hekimlerden oluştu. TTB verilerine göre sadece ekim ayında 215 doktor yurt dışına gitmek için belge başvurusunda bulundu. 

Geçen yıl, yurt dışında çalışabilmek için TTB’den belge talep eden doktor sayısı toplam bin 405 olmuştu. 2022 yılının ilk 10 ayında yurt dışına giden doktor sayısının 2 bin 153 olmasıyla doktor göçü rekor seviyeye ulaştı.

Son 10 yıldaki artış dikkat çekici

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