Erdoğan'a Haliç manzaralı yeni ofis

İstanbul’un Kasımpaşa’daki haliç kıyısında bulunan ve uzun yıllar boyunca Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi Divanhane binasının, Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Erdoğan’ın çalışma ofisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı 169 yılında inşa edilen Divanhane binasının imar planını değiştirmişti. Tarihi binanın 6 Ocak 2022 yılında MSB’den alınarak Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılması için” Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtilmişti.

Daha sonrasında ise yeni imar planında askeri alan olarak yer alan bina ve çevresi resmi kurum (müze) alanına dönüştürülmüştü.

Restorasyonun yapıldığı tarihi yapıya Erdoğan özel olarak ilgi göstermiş, 2021-2022 yılında ise binadaki çalışmaları yerinde izlemişti.

Milli Saraylar Başkanlığı’nın hazırladığı raporda Divanhane binasının bir bölümünün müze olarak yer aldığı görüldü. Tarihi binanın bir bölümünün makam odasına döndürüldüğü, buraya özel makam masası ve mobilyalarının da yaptırıldığı kaydedildi.

CEYLANLI SALON

Tarihi binanın bir bölümünün şeref salonu olacağı ve aynı zamanda bir kısmının da Ceylanlı Salon olarak isimlendirildiği de görüldü.

Tarihi binanın bu salonlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılacağı ve hazırlıkların da bu yüzden yapıldığı ifade edilirken Milli Saraylar’a yöneltilen bu konu, Milli Saraylar tarafından yanıtsız bırakıldı.

Bunlarla beraber AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem inşa ettirdiği hem de ofis olarak kullandığı saraylar dönem dönem dikkatleri de üzerine çekiyor.

Tartışma konusu olan saraylar şu şekilde:

• Dolmabahçe Sarayı

• Beylerbeyi Sarayı

• Yıldız Sarayı

• Vahdettin Köşkü

• Huber Köşkü

• Florya Köşkü

• Aynalıkavak Kasrı

• Beykoz Kasrı

• Çankaya Köşkü

• Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı