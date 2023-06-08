Erdoğan’a övgü dizdiği şiiri seçim günü paylaştı. Kıyak görevi kaptı

Editör: Özlem Kıral

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yerine Askerî Elektronik Sanayi'nin (ASELSAN) Genel Müdürlük görevini yürüten Haluk Görgün'ün atandığını açıkladı.

Haluk Görgün'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizen şiirler yazdığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

Görgün, yazdığı şiiri 28 Mayıs'ta yapılan seçim günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tur sonuçları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaştı.

Görgün'ün yazıp paylaştığı şiir şöyle:

“Bir adam ki uykuya hasret / Bir adam ki vatana sevdalı / Bir adam ki millete aşık / Bir adam ki dünyaya bedel / Bir adam ki gençlere ilham / Bir adam ki mazlumlara umut / Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür / Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir.”

Haluk Görgün, şiirinin sonuna ise “Öyle bir adamın hikayesi ki anlatan için bir ders, anlayabilen için binbir ders içerir. Hikayen hikayemiz olsun büyük lider” yorumunu yaptı.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Haluk Görgün, 1973 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundu. 2005-2008 yılları arasında yardımcı doçent olarak görev yaptığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, 2008 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu bölüm başkanı olan Prof. Dr. Haluk Görgün, 2009-2013 yılları arasında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. Bölüm Başkanlığı süresince birçok lisansüstü programının kuruculuğunu yaptı.

Prof. Dr. Haluk Görgün, 2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde bulunmuştur. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Haluk Görgün, 2010-2013 yılları arasında YTÜ Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü görevini yürüttü. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Bilişim Vadisi’nde Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan Görgün, TÜBİTAK ve YÖK’te de birçok komisyon ve kurulda görev aldı.

Haluk Görgün, ilk kez 15 Mart 2017’de Genel Kurul kararı ile ASELSAN Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2 Nisan 2018 tarihinde yapılan ASELSAN Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi olarak tekrar seçildi ve aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

17 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN'ün, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanında 27 Nisan 2018 tarihinden itibaren ASELSAN Genel Müdürü olarak göreve başlamasına karar verildi. Görgün, evli ve iki çocuk babasıdır.