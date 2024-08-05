Erdoğan'a övgü yağdıran Yedek Subay Tuğgeneral oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'a övgü yağdıran Yedek Subay Tuğgeneral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Numan Kıral Tuğgeneralliğe terfi ettiği açıklandı. Cumhurbaşkanına övgü yağdıran Numan Kıral Türkiye’de Yedek Subaylıktan Tuğgeneralliğe yükselen ilk Paşa oldu.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Yapılan toplantıda TSK’daki terfi ve atamalar gerçekleşti. Alınan kararlar neticesinde 23 general ve amiral bir üst rütbeye terfi edilirken 77 albay ise general ve amiralliğe yükseldi.

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DİKKAT ÇEKEN ATAMA: YEDEK SUBAYLIKTAN TUĞGENERALLİĞE

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan YAŞ kararlarında bir atama dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada yayılan bilgilere göre Tuğgeneralliğe yükselen Numan Kıral yedek subaylıktan Tuğgeneralliğe yükselen ilk paşa oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

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Tuğgeneral olan Numan Kıral’ın 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın X hesabından yaptığı TOGG paylaşımına yaptığı yorum ortaya çıktı. Erdoğan’ın 27. 12.2019 tarihinde yaptığı “Kendimize inandığımızda, kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye’nin Otomobili hayırlı uğurlu olsun.” paylaşımına yorum yapan Numan Kıral şu ifadeleri kullandı: “Gurur duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Düşmanlarımızın her zaman birden fazla adım önünde olma düşünceniz millet olarak vizyonumuzu şekillendiriyor.”

Tuğgeneralliğe terfi edilen Numan Kıral’ın 2019 yılında Cumhurbaşkanının yaptığı paylaşıma gönderdiği yorum sosyal medyada gündem oldu.

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