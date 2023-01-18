Erdoğan'a Fethiye'de şok. 64 araçla ıssız sokaklardan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim otobüsü Fethiye'den geçti. Erdoğan birkaç gün önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye'ye geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın seçim mitingine giderken çekilen görüntülerde, konvoyundaki onlarca araç dikkat çekti.

SOKAKTAN 64 ARAÇLA GEÇTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Erdoğan’ın seçim mitinginin yapıldığı alana giderken çekilen videoda en dikkat çekici nokta ise konvoydaki araçların fazlalığı oldu.

Erdoğan’ın konvoyunda onlarca aracın içinde Cumhurbaşkanlığı korumaları ve güvenlik görevlileri bulunuyor.

Erdoğan’ın konvoyunun geçtiği cadde trafiğe kapatılırken, seçim otobüsünün çevresinde ve üzerinde onlarca polis olduğu görüldü.

Konvoyun geçişini kameraya alan vatandaşın söyledikleri dikkat çekti.

"NE KORKU... NE KORKU..."

İşte "Geldikleri gibi gidecekler işte böyle..." diyen vatandaşın isyanı;

"Mustafa Kemal bulvarı. Bir tek kişi yok kaldırımlarda. Sadece 3,5 tane polis. Çocuklarımız 12'den beri köşe başında ayakta bekletiliyor. Hepsinin karnı aç hiçbir şey yemediler. Geliyor... Hadi şakşakçıları arasında bulsun. Burası Fethiye ve Mustafa Kemal bulvarı. Çok bekler.

Otobüsün üstünde arkadaş. Canlarım beni bir tane alkışlayan yok. Canlarım benim. Böyle koyun gibi giderler işte. Geldikleri gibi gidecekler işte böyle. Ne korku.. Ne korku.. Her köşe başında bir polis. Helikopterler tepede..."