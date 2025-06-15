Erdoğan'a soğuk duş! Hiçbir ankette bu yanıt verilmemişti

Rawest Araştırma'nın 14 Mayıs 2025 tarihli son anketine göre, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsızlar dağıtıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 43,8 olarak ölçüldü. Bu oran ise Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aldığı oy oranından yaklaşık 9 puan daha geride...

DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

En son ankette seçmenlerden daha önce gelmemiş bir tepki geldi. Seçmenlerin yüzde yüzde 56,3'ü ismi belirtilmeyen olası bir “Erdoğan'ın rakibini" destekleyeceklerin söyledi. Adı belirtilmeyen adayın oy oranı ise 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turda aldığı oyları 8 puan geride bıraktı.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ

Rawest Araştırma söz konusu anketi 3-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 21 şehir ve 56 ilçede toplam 2.010 kişiyle görüşerek düzenledi. Anket, bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirildi.

HER 4 KİŞİDEN BİRİ OY KULLANMAK İSTEMİYOR

Rawest Araştırma'nın 14 Mayıs seçimlerinin yıldönümüne denk getirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, her dört seçmenden biri “Bu pazar bir seçim olsa" oy kullanmayacağını ya da kararsız olduğunu söyledi. Kararsızların oyları dağıtıldığında ise 2024 yerel seçimlerinde birinci parti olan CHP yine birinci parti çıktı ve oy oranını yüzde 34,5'e çıkarttı.

AKP VE MHP'DE ERİME SÜRÜYOR

Rawest Araştırma’nın yeni yayımladığı anket sonuçlarına göre, AKP, kararsız seçmenlerin dağıtıldığı tabloda yüzde 1,5’luk bir oy kaybı yaşadı ve oy oranı yüzde 33,8 olarak ölçüldü. MHP ise yüzde 1,7 oranında gerileme gösterdi. DEM Parti ise 2023 genel seçimlerinde elde ettiği oy oranını korudu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE KARARSIZLAR AZALIYOR

Ankette, parti tercihlerinde kararsız ya da sandığa gitmeyeceğini belirten seçmen oranı yaklaşık dörtte bir düzeyindeyken, bu oran cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olduğunda yüzde 13,6’ya geriledi. Bu sonuç, cumhurbaşkanlığı seçiminin seçmenler açısından taşıdığı önemi ve adayların netleşmesiyle birlikte kararsızların sayısında yaşanan düşüşü ortaya koydu.